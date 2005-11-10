"Non solo le vittorie, ma come le raggiungevamo": Messi e la nostalgia del Barcellona

Nostalgia o semplici ricordi, Leo Messi torna a parlare del Barcellona, club al quale si è legato a doppio filo per la maggior parte della propria gloriosa carriera, per poi lasciarlo solamente a causa dei problemi economici del club blaugrana. In una intervista rilasciata a EFE, il fuoriclasse dell'Inter Miami e leggenda dei catalani ha spiegato di sentirsi fortunato: "Non solo per ciò che abbiamo potuto raggiungere, ma anche per il modo in cui lo abbiao fatto", con il Barcellona.

Messi, solo ricordi o nostalgia?

Parole nostalgiche che però non sfociano in nient'altro che possa riguardare il suo ritorno. È noto d'altronde come il suo destino si sia separato dal Barcellona anche per l'insanabile frattura con Joan Laporta e probabilmente anche per questo il numero 10 di Rosario evita di esprimere anche solo un'opinione sull'attualità della squadra di Flick che possa essere fraintesa.

Il fuoriclasse argentino ha spiegato di provare un "amore speciale", per la città e per il club, aggiungendo che per lui la cosa più importante è stata quella di godersi, nel suo periodo al Barcellona, ogni dettaglio della vita quotidiana, "dalle sessioni di allenamento ai bellissimi momenti passati insieme".