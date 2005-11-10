Olando City, gol da cineteca di Martin Ojeda: i tifosi già chiedono il premio Puskas

Spettacolo nella MLS, dove l'Orlando City ha superato il DC United con un netto 4-1. A rubare la scena, però, è stata soprattutto una rete spettacolare, destinata a fare il giro dei social network e a conquistare gli appassionati. Al 22' Martin Ojeda si è reso protagonista di una giocata straordinaria: sul pallone messo in mezzo da Antoine Griezmann in area di rigore, il giocatore dell'Orlando City ha trovato una conclusione acrobatica, sorprendendo la difesa avversaria e battendo il portiere.

Ojeda incanta con una rovesciata a scorpione

La prodezza è arrivata con un colpo dello scorpione, una soluzione tecnica tanto spettacolare quanto difficile da eseguire. Il pallone è finito in rete, facendo esplodere l'entusiasmo e trasformando la giocata in uno dei momenti più belli della partita. Le immagini del gol hanno rapidamente iniziato a circolare sui social, raccogliendo numerosi apprezzamenti per la coordinazione e la precisione mostrate da Ojeda. La vittoria per 4-1 dell'Orlando City sul DC United ha così avuto un protagonista speciale: una rete acrobatica che ha catturato l'attenzione ben oltre i confini della MLS.