Son e Messi fanno il pieno di pubblico: LA FC-Inter Miami è la 2ª gara più vista di sempre in MLS

La sfida dell’ultimo weekend fra il Los Angeles FC di Son Heung Min e l’Inter Miami di Leo Messi è entrato nella storia della Major League Soccer. Non per il risultato finale, 3-0 a favore dei californiani, ma per aver registrato il numero più alto di presenze allo stadio nel fine settimana d’apertura del campionato. Ma non solo perché si tratta della seconda gara con maggiore affluenza nella storia del campionato.

Al Los Angeles Memorial Coliseum infatti erano presenti oltre settantacinquemila tifosi (75.673 per l’esattezza) a sostenere le due formazioni. Circa settemila meno rispetto alla gara con più alta partecipazione di pubblico in MLS che vede anche in quel caso il LA FC protagonista: nel derby contro il Los Angeles Galaxy del 2023, giocato in quel caso al Rose Bowl di Pasadena (che fu teatro della finale del Mondiale del 1994 fra Brasile e Italia) del 2023 infatti furono 82.110 i tifosi presenti sugli spalti per un record mai più raggiunto.