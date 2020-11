Portogallo-Andorra, formazioni ufficiali: Cristiano Ronaldo in panchina. Mario Rui dal 1'

vedi letture

Cristiano Ronaldo non parte titolare nell'amichevole di questa sera che vede il Portogallo contro Andorra. Unico "italiano" in campo Mario Rui, per CR7 è panchina così come per altri big come Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Joao Felix.

Questi gli undici delle due squadre:

PORTOGALLO (4-3-3): Lopes; Nelson Semedo, Ruben Semedo, Domingos Duarte, Mario Rui; Renato Sanches, Joao Moutinho, Sergio Oliveira; Trincao, Paulinho, Pedro Neto. All. Fernando Santos.

ANDORRA (5-3-2): Gomes; Jordi Rubio, Rodrigues, Emili Garcia, Rebés, Marc Garcia; Martinez, Pujol, Cervoa; Vieira, Sanchez. All. Koldo Alvares.

ARBITRO: Bieri (Svizzera)