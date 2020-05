Premier, i club dovranno rimborsare 340 mln di sterline alle tv anche in caso di ripartenza

Secondo quanto riportato dalla BBC i club di Premier League dovranno rimborsare i broadcasters di 340 milioni di sterline (circa 387 milioni di euro). Anche se il campionato dovesse riprendere. Si è già discusso del ridimensionamento e la motivazione è la seguente: le partite non si svolgeranno come previsto inizialmente, senza tifosi e peraltro in orari e date differenti rispetto a quelle previste. Un brutto colpo, sicuramente il male minore rispetto a uno stop totale della Premier League che, secondo quanto affermato dal CEO della Lega, Richard Masters, porterebbe a un ammanco di un miliardo di sterline. "Qualunque cosa accada ci sarà una perdita significativa delle entrate per i club, questo è inevitabile" ha dichiarato.