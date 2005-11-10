PSG, Kvaratskhelia cerca la svolta: il Barça per tornare ai livelli della scorsa stagione

Il grande appuntamento potrebbe arrivare nel momento giusto. Khvicha Kvaratskhelia si prepara alla sfida contro il Barcellona con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle un periodo complicato, in una stagione iniziata lontano dagli standard che avevano consacrato il talento georgiano.

Dopo essere stato uno dei protagonisti principali del bis in Champions League nella passata stagione, l’esterno offensivo non è riuscito fin qui a trovare continuità. Prestazioni altalenanti, poca incisività nell’uno contro uno e una presenza meno dominante hanno alimentato i dubbi sul suo momento. Il problema non riguarda il talento, che resta evidente, ma la capacità di incidere con regolarità: Kvaratskhelia sembra ancora alla ricerca della condizione migliore e di quella sicurezza che gli permetteva di spaccare le partite con accelerazioni, dribbling e giocate decisive.

La Champions come possibile svolta

Il calendario, però, potrebbe offrirgli proprio l’occasione ideale per cambiare marcia. Il confronto con il Barcellona, una delle sfide più attese della fase iniziale di Champions League, rappresenta il palcoscenico perfetto per ritrovare il suo peso specifico. Luis Enrique dovrà valutare se affidarsi dal primo minuto al georgiano o puntare su altre soluzioni (Akliouche), ma una cosa è certa: il PSG ha bisogno del miglior Kvaratskhelia per affrontare le grandi sfide della stagione. Dopo un avvio complicato, l'ex Napoli è chiamato a trasformare i dubbi in una risposta sul campo. Nelle notti europee, più volte, Kvara ha dimostrato di saper esaltare il suo calcio.