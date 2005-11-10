"Vittima di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la partita di Ligue 1 di questo sabato contro l'OGC Nizza, Désiré Doué sarà sottoposto a un intervento chirurgico entro la fine del mese". Questo comunicato ha confermato tutte le paure e le ansie del Paris Saint-Germain che, dopo Khvicha Kvaratskhelia, perde anche l'esterno offensivo di 21 anni a seguito della partita di ieri sera contro il Nizza (vinta 3-2).

È mai possibile?

Coincidenza vuole che appunto Kvara, prima di Doué, si sia infortunato gravemente. La stessa tipologia di infortunio, allo stesso ginocchio destro, per le due stelle del club parigino, mentre Luis Enrique ora si ritrova senza un altro pezzo da novanta e chissà se mediterà di intervenire effettivamente sul mercato di riparazione invernale per tappare almeno un buco.

Il messaggio forte di Kvara

Nelle ultime ore, però, l'ex Napoli ha voluto trasmettere sostegno e vicinanza al suo compagno di squadra e "fratello" di calcio nel PSG: "Rimani forte, fratello. Supereremo tutto questo e presto torneremo in campo insieme, sorridendo e facendo ciò che amiamo di più. Siamo tutti al tuo fianco", il messaggio scritto su una storia Instagram da Kvaratskhelia e diretto a Doue. Adesso l'esterno d'attacco francese rimarrà fuori almeno 8-9 mesi, quindi salterà il resto della stagione.