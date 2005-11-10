Il Paris Saint-Germain non pensa soltanto al presente. Mentre la squadra di Luis Enrique domina la Ligue 1 e viaggia spedita in Champions League, la dirigenza sta lavorando per consolidare il progetto tecnico attraverso una lunga serie di rinnovi. Dopo un avvio di stagione da protagonista, con 11 vittorie consecutive tra campionato e coppa dal 9 settembre, il club vuole blindare i suoi protagonisti.

Dembélé, Doué e Kvaratskhelia: accordi fino al 2032

Dopo il primo blocco di sei prolungamenti annunciati a settembre, il PSG ha chiuso altri importanti accordi. Ousmane Dembélé, vincitore del Pallone d'Oro 2025, è pronto a estendere il contratto fino al 2030. Per Désiré Doué, uno degli uomini più brillanti dell'attacco parigino in questo inizio di stagione, si va invece verso un accordo fino al 2032, stessa scadenza prevista per Khvicha Kvaratskhelia, fermato da un grave infortunio al ginocchio ma considerato centrale nel progetto. Anche Matvey Safonov, diventato il portiere titolare dopo l'addio di Gianluigi Donnarumma, ha convinto Luis Enrique e dovrebbe prolungare fino al 2032.

Da Marquinhos a Hakimi: il PSG vuole blindare il gruppo

Come riporta la stampa francese, sono inoltre in corso le trattative per altri cinque elementi chiave. Il capitano Marquinhos ha avviato i colloqui per un rinnovo di un anno: il brasiliano, arrivato nel 2013 e recordman di presenze nella storia del PSG con 531 gare, punta a restare fino al 2028. Sul tavolo anche una possibile futura collaborazione con il club dopo il ritiro. Infine, il PSG ha iniziato i dialoghi con Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Achraf Hakimi e Nuno Mendes per prolungamenti fino al 2032. L'obiettivo è chiaro: proteggere la squadra che ha riportato il club ai vertici nazionali e internazionali.