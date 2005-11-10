Ci sono momenti in cui una stagione cambia direzione in pochi giorni. Per il Paris Saint-Germain il rischio è proprio questo: gli infortuni di Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia, entrambi alle prese con gravi problemi al ginocchio, hanno tolto a Luis Enrique due pedine fondamentali proprio nel momento in cui la squadra iniziava a costruire le proprie certezze.

Due assenze pesanti e difficili da sostituire

Adesso sembra quasi impossibile la rincorsa del PSG alla terza Champions della sua storia, senza due titolari di questo livello, perché parliamo di due elementi fondamentali nelle ultime finali vinte dal PSG. Il punto non è soltanto sostituire due nomi, ma colmare il vuoto tecnico e tattico lasciato da giocatori capaci di cambiare le partite. Doué e Kvaratskhelia garantivano imprevedibilità, accelerazioni e qualità nell’uno contro uno: caratteristiche difficili da replicare anche per una rosa profonda come quella parigina.

Mercato o fiducia nel gruppo? La scelta più delicata

Le alternative in rosa sono Mika Godts, Maghnes Akliouche e Ferran Torres, ma la differenza rispetto ai due titolari è sostanziale. Il mercato potrebbe offrire soluzioni, ma intervenire tanto per farlo non avrebbe senso: per vincere la Ligue 1 non serve comprare, mentre per la Champions il tecnico asturiano dovrà sfruttare il materiale a disposizione, a meno che non arrivi un’opportunità enorme come fu il georgiano a gennaio 2025. Il nome ideale viene ancora dalla Serie A ed è quello di Nico Paz, ma è una pista difficilissima da percorrere. Il PSG dovrà quindi affidarsi alla forza del gruppo e alla capacità di Luis Enrique di trovare nuove soluzioni.