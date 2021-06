Qualificazioni Qatar 2022, i risultati in Sud America: ok Colombia, pari per l'Uruguay

vedi letture

Nella notte italiana si sono disputate ben quattro gare valide per le qualificazioni al prossimo mondiale in Qatar in Sud America, che hanno visto il ritorno in campo delle nazionali dopo più di sei mesi di stop. Pareggio per l'Argentina contro il Cile nel big match di serata, mentre vince la Colombia di Cuadrado e Muriel contro il Perù. Pareggio per l'Uruguay contro Paraguay, mentre vince la Bolivia contro il Venezuela del bresciano Chancellor, in rete. Questa notte in campo Brasile ed Ecuador per concludere la settimana giornata delle qualificazioni, che vede due partite da recuperare visto lo stop degli ultimi mesi.

I RISULTATI DELLA SETTIMA GIORNATA

Bolivia-Venezuela 3-1 (Moreno x2, Bajarano; Chancellor)

Uruguay-Paraguay 0-0

Argentina-Cile 1-1 (Messi; Sanchez)

Perù-Colombia 0-3 (Mina, Uribe, Luis Fernando Diaz)

02.30 (ITA) Brasile-Ecuador

CLASSIFICA AGGIORNATA

Brasile 12*

Argentina 11

Ecuador 9*

Paraguay 7

Uruguay 7

Colombia 7

Cile 5

Bolivia 4

Venezuela 3

Perù 1

*una partita in meno