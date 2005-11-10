Reinier e il Real Madrid: "Non come mi aspettavo. Ritorno? Ora non è il momento"

"Un giocatore ha bisogno di giocare e di fiducia. Credo che questa sia la cosa più importante. E ora all'Atletico mi stanno dando l'opportunità di giocare più spesso e sto acquisendo fiducia. Per questo motivo, le cose stanno andando bene e sono molto contento. Spero di poter migliorare ulteriormente". Ha parlato così Reinier, trequartista classe 2002 attualmente all'Atletico Mineiro, in un'intervista ad AS.

Il brasiliano è arrivato da giovanissimo al Real Madrid, senza riuscire ad esprimersi al meglio e venendo sistematicamente girato in prestito ad altri club. "Non era affatto quello che mi aspettavo, ma credo di essere maturato molto sotto ogni aspetto". Ha ammesso il giocatore, che in carriera vanta anche un'esperienza in Serie A con la maglia del Frosinone.

Non esclude però un ritorno ai Blancos: "Perché no? Chi non lo vorrebbe? Ma ora non è il momento, e sono concentrato al 100% sull'Atletico Mineiro, che ha riposto la sua fiducia in me e nel mio calcio e ha fatto un grande sforzo per ingaggiarmi. Farò tutto il possibile per ripagare questa fiducia e questo affetto".