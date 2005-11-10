Copa Sudamericana, Atletico Mineiro a un passo dalla finale: segna anche Reinier
Michele Pavese
L’Atletico Mineiro mette una seria ipoteca sulla finale di Copa Sudamericana 2026. Il Galo domina il Montevideo City Torque nell’andata della semifinale e si impone con un netto 3-0, costruendo un vantaggio importante in vista della gara di ritorno in Uruguay.
La squadra allenata da Eduardo Domínguez indirizza la sfida nei minuti finali del primo tempo. Dopo una fase iniziale equilibrata, il club brasiliano trova il vantaggio al 37’ con Reinier, prima di raddoppiare appena cinque minuti più tardi grazie a Bernard, bravo a sfruttare il momento favorevole e mandare i padroni di casa negli spogliatoi sul doppio vantaggio.
Nella ripresa l’Atlético Mineiro non abbassa il ritmo e continua a controllare la partita, trovando anche il tris con Thiago Borbas, che chiude definitivamente i conti. Il Montevideo City Torque prova a reagire con qualche iniziativa offensiva, ma senza riuscire a riaprire una sfida ormai compromessa. Il 3-0 rappresenta un margine molto ampio per il Galo, che si presenterà al ritorno con la possibilità di gestire il vantaggio. La qualificazione alla finale, però, non è ancora matematica: il secondo confronto è in programma mercoledì prossimo alle 19 in Uruguay, dove il City Torque proverà a compiere una rimonta che avrebbe del clamoroso.