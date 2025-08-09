Ufficiale Reinier torna in Brasile a 23 anni. L'ex Frosinone passa dal Real Madrid all'Atletico Mineiro

Sembra essere una delle tante stelle che solo il calcio brasiliano sa produrre e invece a 23 anni e un'infinità di prestiti è già costretto a salutare l'Europa e a tornare in patria. L'Atletico Mineiro ha infatti ufficializzato l'acquisto dal Real Madrid di Reinier, fantasista d'attacco che i Blancos acquistarono nel 2020, appena 18enne, dal Flamengo ma che nel club di Florentino Perez ha giocato solo una manciata di partite con il Castilla prima di una serie di prestiti tra Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e Granada. Il giocatore si è trasferito a zero nel club di Belo Horizonte, con il Real Madrid che si è assicurato il 50% sulla futura rivendita. Questa la nota del club brasiliano:

"L'Atlético Madrid ha ingaggiato l'attaccante Reinier. Il ventitreenne, ex Real Madrid in Spagna, arriva al Galo per rafforzare la squadra del club per il resto della stagione. Ha firmato un contratto fino a dicembre 2029 e indosserà la maglia numero 18.

Nato a Brasilia e cresciuto nelle giovanili del Flamengo, Reinier è uno dei giocatori più promettenti della sua generazione. Dopo aver militato nelle giovanili brasiliane, torna in Brasile dopo aver militato in Europa, tra cui Borussia Dortmund (Germania), Girona (Spagna), Frosinone (Italia) e Granada (Spagna). Nella sua ultima stagione in Europa, con il Granada, ha giocato 25 partite tra Liga 2 e Copa del Rey, segnando un gol e fornendo quattro assist. Reinier ha vinto la medaglia d'oro olimpica del 2020 con la nazionale brasiliana, insieme a Guilherme Arana e Gabriel Menino. Ha anche vinto la Copa Libertadores e il Brasileirão.

"È un piacere per me essere qui a Galo. Come ho detto a mio padre, a tutti e al mio staff, volevo una casa e credo di aver trovato quella giusta. Non avevo una casa, e ora sono certo che Galo sarà la mia nuova casa", ha detto Reinier, al suo arrivo a Belo Horizonte.

Il giovane attaccante è il quindicesimo acquisto dell'Atlético nella stagione 2025, il terzo nell'attuale mercato, dopo Biel e Alexsander. Reinier diventa un'altra importante opzione per l'allenatore Cuca nel resto dell'anno, con la Copa do Brasil, la Copa Sudamericana e il Brasileirão.

Benvenuto a Galo, Reinier!".