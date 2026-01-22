Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il tecnico avversario gli dice che è basso, furia Sampaoli: tensione nel derby di Belo Horizonte

Il tecnico avversario gli dice che è basso, furia Sampaoli: tensione nel derby di Belo HorizonteTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone
Oggi alle 12:47Calcio estero
Michele Pavese

Il derby tra Atlético Mineiro e América Mineiro è stato segnato da una forte tensione in campo, che ha rischiato di degenerare in una vera e propria rissa. L’episodio più acceso si è verificato a fine primo tempo, quando l'arbitro ha annullato un gol di Hulk dopo la revisione VAR, per una presunta irregolarità precedente.

La protesta di Jorge Sampaoli, tecnico dell’Atlético, ha subito provocato un battibecco con il collega Alberto Valentim, che ha replicato con un gesto derisorio rivolto alla statura di Sampaoli. Il tecnico argentino è esploso, affrontando il rivale con parole e gesti concitati. La tensione si è rapidamente estesa alle panchine, con giocatori e assistenti coinvolti: uno dei membri dello staff di Sampaoli, Pablo Fernández, è stato espulso.

Il clima di caos ha accompagnato poi tutta la seconda metà della partita, creando momenti di vera confusione sia sul campo sia nelle aree tecniche. Nonostante la tensione, il match è terminato 1-1: l’América era passato in vantaggio con Gabriel Barrios nella prima frazione, mentre l’Atlético ha pareggiato con Reinier, ex Frosinone.

Articoli correlati
Atl. Mineiro, finale di stagione da incubo. E Hulk attacca Sampaoli: "Sono isolato... Atl. Mineiro, finale di stagione da incubo. E Hulk attacca Sampaoli: "Sono isolato davanti"
Copa Sudamericana, l'Atletico MG di Sampaoli in finale: battuto l'Ind. del Valle Copa Sudamericana, l'Atletico MG di Sampaoli in finale: battuto l'Ind. del Valle
Jorge Sampaoli torna in sella: è il nuovo allenatore dell'Atletico Mineiro Jorge Sampaoli torna in sella: è il nuovo allenatore dell'Atletico Mineiro
Altre notizie Calcio estero
Il tecnico avversario gli dice che è basso, furia Sampaoli: tensione nel derby di... Il tecnico avversario gli dice che è basso, furia Sampaoli: tensione nel derby di Belo Horizonte
L'Atletico crea ma non è efficace come vorrebbe Simeone: "Non è solo colpa degli... L'Atletico crea ma non è efficace come vorrebbe Simeone: "Non è solo colpa degli attaccanti"
Ancelotti e la gita a Madrid: foto con le Champions mentre studia i convocati al... Ancelotti e la gita a Madrid: foto con le Champions mentre studia i convocati al Mondiale
Disturbo all'ordine pubblico... travestiti da Borat: tre tifosi del Bruges detenuti... Disturbo all'ordine pubblico... travestiti da Borat: tre tifosi del Bruges detenuti in Kazakistan
Amburgo, ecco il nuovo numero 12: via Peretz, dal Rosenborg arriva Sander Tangvik... UfficialeAmburgo, ecco il nuovo numero 12: via Peretz, dal Rosenborg arriva Sander Tangvik
Due difensori infortunati, l'Augusta si rinforza: dall'Hoffenheim arriva Chaves UfficialeDue difensori infortunati, l'Augusta si rinforza: dall'Hoffenheim arriva Chaves
Slot si lamenta dei "blocchi bassi" degli avversari. Gerrard: "Trovi soluzioni, troppi... Slot si lamenta dei "blocchi bassi" degli avversari. Gerrard: "Trovi soluzioni, troppi pareggi"
Crisi Monaco, dirigenza furiosa dopo il 6-1 "inaccettabile" di Madrid: Pocognoli... Crisi Monaco, dirigenza furiosa dopo il 6-1 "inaccettabile" di Madrid: Pocognoli a rischio
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
3 Felix Correia, ceduto dalla Juventus per 1,5 milioni. E ora ne vale circa dieci
4 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
5 Lazio, l'addio del figliol prodigo. Col Como l'ultima in biancoceleste di Romagnoli
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Mandas a un passo dal Bournemouth: c'è l'ok di Lotito. Ma serve anche l'addio di Romagnoli
Immagine top news n.1 Cardinale a Milano alimenta le voci. Furlani resta o no? Il punto
Immagine top news n.2 Scamacca, nota positiva in una serata amara per l'Atalanta. Ecco perché
Immagine top news n.3 Juventus, svolta europea: Benfica ko 2-0, ora testa al Napoli
Immagine top news n.4 Spalletti elimina quasi Mourinho dalla Champions. Juventus ai playoff con il 2-0 al Benfica
Immagine top news n.5 Il mercato del Napoli resta a saldo zero: le big dicono no ad ADL sulla modifica delle regole
Immagine top news n.6 Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempo
Immagine top news n.7 Champions League, i risultati della sera e la classifica: il Napoli ora è 25°
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.3 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.4 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Magrini: “Arezzo ha qualcosa in più, Nel Girone C il favorito è il Catania"
Immagine news Serie C n.2 Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"
Immagine news Serie C n.3 Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, per Lang è solo questione di dettagli. Nottingham verso la chiusura per Lucca
Immagine news Serie A n.2 Baldanzi si avvicina al Genoa, Romagnoli all'Al-Sadd. Como, Baturina resta: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.3 Pisa, Corrado: "Loyola verrà ufficializzato oggi, Lucca deve ancora venire col Napoli a giocare qui"
Immagine news Serie A n.4 Com'è andata l'avventura in Arabia Saudita di Yannick Ferreira Carrasco, obiettivo della Roma
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Norton-Cuffy valutato giorno per giorno: ma Sabelli sulla corsia destra è una garanzia
Immagine news Serie A n.6 Napoli, oggi allenamento congiunto con il Savoia: l'ha voluto Conte per ritrovare Lukaku
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Radunovic: "Ci salveremo, la squadra lavora bene. Donadoni trasmette esperienza"
Immagine news Serie B n.2 Dagli spalti al campo: la storia del genovese Conti alla Sampdoria può continuare
Immagine news Serie B n.3 Possibile un maxi scambio sull'asse Bari-Sampdoria. Coinvolti sei giocatori
Immagine news Serie B n.4 Sudtirol, sirene di mercato per Kofler: tre club chiedono informazioni sul difensore
Immagine news Serie B n.5 Mantova, ecco Konstantinos Chrysopoulos: arriva in prestito con diritto dall'AEK
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, la stangata del Ministero dell'Interno: trasferte vietate per tre mesi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Antonini contro giornalisti e non solo: "Mi sa che oggi la prenderanno in quel posto"
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, arriva a titolo definitivo il classe 2008 Alessandro Rizza. Accordi fino al 2028
Immagine news Serie C n.3 Dolomiti Bellunesi, arriva in prestito dal Genoa il classe 2005 Tommaso Pittino
Immagine news Serie C n.4 Picerno, Greco: “Dopo il mercato di gennaio ci aspettiamo un cambio di passo”
Immagine news Serie C n.5 Magrini: “Arezzo ha qualcosa in più, Nel Girone C il favorito è il Catania"
Immagine news Serie C n.6 Catania, oggi l'ufficialità di Miceli dal Monopoli. Parti allo scambio dei documenti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che ho visto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce post Coppa: "Vedo una squadra sempre più convinta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il derby capitolino termina senza reti: il quarto di Coppa Italia Women si decide al ritorno
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Vittoria di carattere su un campo difficile come quello della Ternana"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?