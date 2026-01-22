Il tecnico avversario gli dice che è basso, furia Sampaoli: tensione nel derby di Belo Horizonte

Il derby tra Atlético Mineiro e América Mineiro è stato segnato da una forte tensione in campo, che ha rischiato di degenerare in una vera e propria rissa. L’episodio più acceso si è verificato a fine primo tempo, quando l'arbitro ha annullato un gol di Hulk dopo la revisione VAR, per una presunta irregolarità precedente.

La protesta di Jorge Sampaoli, tecnico dell’Atlético, ha subito provocato un battibecco con il collega Alberto Valentim, che ha replicato con un gesto derisorio rivolto alla statura di Sampaoli. Il tecnico argentino è esploso, affrontando il rivale con parole e gesti concitati. La tensione si è rapidamente estesa alle panchine, con giocatori e assistenti coinvolti: uno dei membri dello staff di Sampaoli, Pablo Fernández, è stato espulso.

Il clima di caos ha accompagnato poi tutta la seconda metà della partita, creando momenti di vera confusione sia sul campo sia nelle aree tecniche. Nonostante la tensione, il match è terminato 1-1: l’América era passato in vantaggio con Gabriel Barrios nella prima frazione, mentre l’Atlético ha pareggiato con Reinier, ex Frosinone.