Saudi Pro League, Inzaghi si riprende la vetta: Martinelli stende l'Al Hazem all'89'

Un gol di Gabriel Martinelli a pochi secondi dal 90' permette all'Al Hilal di Inzaghi di vincere una partita complicata contro l'Al Hazem e di portarsi in vetta alla Saudi Pro League. È cominciata oggi la decima giornata del massimo campionato saudita: oltre al successo di Milinkovic-Savic e soci ci sono da registrare il colpo esterno dell'Al Ahli sul campo dell'Al Fayha (2-3) e il pareggio per 2-2 tra Al Shabab e Al Faysaly.

LA CLASSIFICA

Al Hilal 24

Al Qadsiah 22

Al Nassr 19

Al Ahli 18

Al-Ittihad 17

Neom 16

Al Ettifaq 15

Al Diriyah 12

Al Kholood 12

Al Khaleej 12

Al Hazem 9

Al Riyadh 9

Al Shabab 8

Al Faysaly 7

Al Fayha 7

Al Fateh 6

Al-Taawon 4

Abha 2