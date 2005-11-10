Saudi Pro League, Inzaghi si riprende la vetta: Martinelli stende l'Al Hazem all'89'
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Michele Pavese
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Oggi alle 22:12Calcio estero
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19.10.2026 22:12Calcio estero
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Un gol di Gabriel Martinelli a pochi secondi dal 90' permette all'Al Hilal di Inzaghi di vincere una partita complicata contro l'Al Hazem e di portarsi in vetta alla Saudi Pro League. È cominciata oggi la decima giornata del massimo campionato saudita: oltre al successo di Milinkovic-Savic e soci ci sono da registrare il colpo esterno dell'Al Ahli sul campo dell'Al Fayha (2-3) e il pareggio per 2-2 tra Al Shabab e Al Faysaly.
LA CLASSIFICA
Al Hilal 24
Al Qadsiah 22
Al Nassr 19
Al Ahli 18
Al-Ittihad 17
Neom 16
Al Ettifaq 15
Al Diriyah 12
Al Kholood 12
Al Khaleej 12
Al Hazem 9
Al Riyadh 9
Al Shabab 8
Al Faysaly 7
Al Fayha 7
Al Fateh 6
Al-Taawon 4
Abha 2
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