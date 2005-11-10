Il River Plate ha già iniziato a programmare le mosse per la stagione 2027. La dirigenza dei Millonarios sta lavorando soprattutto in vista di una possibile partenza di Santiago Beltran, finito nel mirino di diversi club europei dopo una stagione da protagonista.

Il portiere piace in Europa, il River pensa al futuro

Il giovane portiere argentino ha attirato l’attenzione grazie alle sue prestazioni, tanto da ricevere la convocazione di Lionel Scaloni per gli ultimi impegni della Selección e debuttare nella vittoria contro l’Honduras. Sul classe 2006 si sarebbero posati gli occhi di Aston Villa e Atletico Madrid, ma non solo. Il River non vorrebbe ostacolare una sua eventuale cessione, ma intende tutelarsi e sta trattando il rinnovo del contratto fino al 2030, con adeguamento dell’ingaggio e soprattutto un aumento della clausola rescissoria. Il club sarebbe pronto ad ascoltare offerte soltanto da 15 milioni di dollari in su.

Il sogno

Per questo motivo la società argentina ha iniziato a muoversi per un possibile erede. Il principale candidato è Yassine Bounou, portiere marocchino dell’Al Hilal, per il quale alcuni emissari del River avrebbero già avviato contatti in Arabia Saudita. Il classe 1991 ha più volte espresso il suo legame con il club argentino e il desiderio di difenderne un giorno la porta: "È qualcosa che ho in sospeso, sinceramente. È uno dei sogni che ho e mi piacerebbe che un giorno si realizzasse. Non voglio farlo solo per indossare lo stemma: voglio arrivare e rendere al massimo". Il suo contratto con l’Al Hilal scade nel 2028.