Watkins e Neves regalano 3 punti a Inzaghi: l'Al Hilal si prende la vetta della classifica

Giornata positiva per l'Al Hilal di Simone Inzaghi che, grazie al 2-0 ai danni dell'Al Fateh, si prende la vetta del campionato saudita a +2 sull'Al Qadisiyah (che ha anche una partita in più). Sblocca subito Watkins al 12, poi nel recupero Neves mette il sigillo sulla sfida trasformando un calcio di rigore.

In giornata sono andate in scena anche altre due partite. 1-1 tra Al Taawoun e Al Ettifaq, mentre l'Al Fayha ha la meglio in casa contro l'Al Faisaly con un netto 4-1.