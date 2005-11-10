Non è stata una giornata da ricordare per le formazioni iraniane impegnate nella Champions League asiatica. L’Esteghlal ha pareggiato 1-1 sul campo dell’Al Ain, mentre il Tractor è stato travolto dall’Al Wasl con un pesante 5-1. A brillare è stato Mehdi Taremi, protagonista assoluto del successo della squadra emiratina

Le big arabe rallentano: sorprese per Al Hilal e Al Ahli

La giornata non è stata favorevole nemmeno per le big saudite. L’Al Ittihad è stata l’unica formazione araba di primo piano a ottenere una vittoria, superando 2-0 gli uzbeki del Pakhtakor. L’Al Hilal di Simone Inzaghi, invece, ha vissuto una serata complicata: avanti di due reti, si è fatta rimontare fino al 2-2 dal Neftchi Fargona, altra formazione uzbeka. Ancora più clamorosa la rimonta dello Shamal di Riyad Mahrez, capace di battere l’Al Ahli bicampione per 3-2. La squadra qatariota era sotto 0-2, ma nella ripresa ha ribaltato completamente il risultato conquistando una vittoria di grande prestigio.

Tutti i risultati

Neftchi - Al Hilal 2-2

Al Ain - Esteghlal 1-1

Shamal - Al Ahli 3-2

Tractor - Al Wasl 1-5

Al Quwa Al Jawiya - Al Gharafa 2-1

Al Ittihad - Pakhtator 2-0

Classifica Gruppo Ovest

Al-Ain 13 (5 partite giocate)

Al Hilal 10 (5)

Esteghlal FC 10 (5)

Al-Ahli Dubai 9 (4)

Al Qadsiah 8 (4)

Al Ahli SC 8 (5)

Shamal 8 (5)

Al-Ittihad FC 7 (5)

Al Wasl 6 (4)

Al Nassr FC 6 (3)

Al Quwa Al Jawiya 6 (5)

Neftchi Fargona 5 (5)

Al Sadd 2 (4)

Tractor 2 (5)

Pakhtakor 2 (5)

Al Gharafa 0 (5)