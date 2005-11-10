AFC Champions League, frenano Al Hilal e Al Ahli. Taremi torna in Iran e fa doppietta
Michele Pavese
Non è stata una giornata da ricordare per le formazioni iraniane impegnate nella Champions League asiatica. L’Esteghlal ha pareggiato 1-1 sul campo dell’Al Ain, mentre il Tractor è stato travolto dall’Al Wasl con un pesante 5-1. A brillare è stato Mehdi Taremi, protagonista assoluto del successo della squadra emiratina
Le big arabe rallentano: sorprese per Al Hilal e Al Ahli
La giornata non è stata favorevole nemmeno per le big saudite. L’Al Ittihad è stata l’unica formazione araba di primo piano a ottenere una vittoria, superando 2-0 gli uzbeki del Pakhtakor. L’Al Hilal di Simone Inzaghi, invece, ha vissuto una serata complicata: avanti di due reti, si è fatta rimontare fino al 2-2 dal Neftchi Fargona, altra formazione uzbeka. Ancora più clamorosa la rimonta dello Shamal di Riyad Mahrez, capace di battere l’Al Ahli bicampione per 3-2. La squadra qatariota era sotto 0-2, ma nella ripresa ha ribaltato completamente il risultato conquistando una vittoria di grande prestigio.
Tutti i risultati
Neftchi - Al Hilal 2-2
Al Ain - Esteghlal 1-1
Shamal - Al Ahli 3-2
Tractor - Al Wasl 1-5
Al Quwa Al Jawiya - Al Gharafa 2-1
Al Ittihad - Pakhtator 2-0
Classifica Gruppo Ovest
Al-Ain 13 (5 partite giocate)
Al Hilal 10 (5)
Esteghlal FC 10 (5)
Al-Ahli Dubai 9 (4)
Al Qadsiah 8 (4)
Al Ahli SC 8 (5)
Shamal 8 (5)
Al-Ittihad FC 7 (5)
Al Wasl 6 (4)
Al Nassr FC 6 (3)
Al Quwa Al Jawiya 6 (5)
Neftchi Fargona 5 (5)
Al Sadd 2 (4)
Tractor 2 (5)
Pakhtakor 2 (5)
Al Gharafa 0 (5)