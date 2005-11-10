Saudi Pro League, i risultati: Retegui-gol, ma l'Al Qadsiah si arrende a Inzaghi. Poker Al Ahli
Pierpaolo Matrone
Si completa un'altra serata ricca di gol nell'11ª giornata di Saudi Pro League, con tutte le big impegnate capaci di conquistare i tre punti. L'Al Hilal di Simone Inzaghi si impone 3-2 sul campo dell'Al Qadsiah al termine di una partita decisa soprattutto nella ripresa: Martinelli apre le marcature al 21', Quinones pareggia dieci minuti più tardi, poi Neves al 77' e Milinkovic-Savic all'84' portano gli ospiti sull'1-3. All'87' Mateo Retegui prova a riaprire tutto, ma il gol dell'attaccante italiano non basta all'Al Qadsiah per completare la rimonta. Successo esterno anche per l'Al Nassr, che passa 3-1 contro l'Al Faysaly grazie ad Al Hamdan, all'autorete di Girotto e ad Angelo, mentre Bongonda firma la rete dei padroni di casa.
Al Ittihad e Al Ahli completano la serata di vittorie
Nelle altre due partite l'Al Ittihad supera 2-0 l'Al Diriyah: Ilenikhena sblocca il risultato alla mezz'ora e Wijnaldum mette al sicuro i tre punti al 77'. Tutto più semplice per l'Al Ahli, che travolge 4-1 l'Al Khaleej. Ivan Toney apre le marcature all'11' e completa la doppietta al 96', mentre Bondarenko e Trincao vanno a segno rispettivamente al 57' e al 61'. Inutile per gli ospiti la rete di Al Khaibri all'83'. Quattro partite e quattro vittorie, dunque, per Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli in una serata da 16 gol complessivi.
Venerdì 23 ottobre
Al Faisaly-Al Nassr 1-3
Al Ittihad-Al Diriyah 2-0
Al Ahli-Al Khaleej 4-1
Al Qadsiah-Al Hilal 2-3
Sabato 24 ottobre
NEOM SC-Abha – ore 16:00
Al Kholood-Al Ettifaq – ore 17:05
Al Riyadh-Al Taawoun – ore 20:00
Saudi Pro League, la classifica aggiornata
1. Al Hilal – 27 punti (10 partite)
2. Al Nassr – 25 punti (10 partite)
3. Al Qadsiah – 25 punti (11 partite)
4. Al Ittihad – 23 punti (10 partite)
5. Al Ahli – 21 punti (10 partite)
6. NEOM SC – 16 punti (10 partite)
7. Al Ettifaq – 15 punti (10 partite)
8. Al Diriyah – 15 punti (11 partite)
9. Al Kholood – 12 punti (9 partite)
10. Al Khaleej – 12 punti (11 partite)
11. Al Shabab – 11 punti (10 partite)
12. Al Hazem – 10 punti (11 partite)
13. Al Riyadh – 9 punti (9 partite)
14. Al Fayha – 8 punti (11 partite)
15. Al Faisaly – 7 punti (10 partite)
16. Al Fateh – 6 punti (11 partite)
17. Al Taawoun – 4 punti (10 partite)
18. Abha – 2 punti (8 partite)