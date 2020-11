Serbia, Milivojevic salta lo spareggio con la Scozia: è positivo al COVID-19

Luka Milivojevic è risultato positivo al COVID-19 e salterà lo spareggio di accesso a Euro 2020 in programma stasera tra Serbia e Scozia. Il capitano del Crystal Palace era risultato positivo lunedì e anche il tampone effettuato martedì ha dato lo stesso esito.Il centrocampista è in isolamento in Serbia. È il secondo caso in pochi giorni, dopo quello di Branislav Ivanovic.