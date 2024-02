Ufficiale Si è risolto con un lieto fine il caso Benrahma. L'algerino è del Lione

Si è risolto il caso Benrahma. Il trequartista algerino è un giocatore del Lione. Lo rende noto il club francese con un comunicato ufficiale, che annuncia l'accordo col West Ham per il prestito fino al 30 giugno.

I DETTAGLI DELL'AFFARE - Per il solo prestito il Lione pagherà 6 milioni di euro e si riserva il diritto di riscatto fissato a 14.4 milioni. Al West Ham verrà riconosciuto il 10% sulla plusvalenza in caso di eventuale cessione.

CASO RIENTRATO - Il trasferimento ha rischiato di non concretizzarsi per un intoppo causato dai sistemi informatici del West Ham. Di conseguenza non è arrivata tutta la documentazione in tempo per formalizzare la cessione del giocatore. Il Lione ha immediatamente fatto ricorso alla FIFA, che ha dato ragione al club francese, accettando la documentazione. Pertanto, se pur con un giorno di ritardo rispetto alla chiusura ufficiale della finestra di mercato, Benrahma è diventato un giocatore del Lione.

RISCHIO INCIDENTE DIPLOMATICO - Nella serata di ieri il Lione aveva pubblicato un comunicato duro nei confronti del West Ham. Il club inglese è stato accusato di scorrettezza e secondo quanto emerge da Sky Sports, la proprietà degli hammers è fortemente irritata da tali esternazioni, descritte come "del tutto inaccurate e potenzialmente dannose, oltre che essere infondate considerando il buon esito del trasferimento".