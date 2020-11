Situazione delicata in Belgio, Favre: "Siamo al limite, le trasferte sono pericolose"

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa della situazione sanitaria in Belgio, che preoccupa un po' la squadra tedesca, impegnata domani contro il Club Brugge: "Dobbiamo essere chiari: quello che stiamo facendo in questo momento è molto pericoloso. Siamo al limite. Viaggiamo in Europa ed è sempre pericoloso. Proviamo a concentrarci sulle partite, ma dobbiamo continuare a stare attenti, a seguire le regole".