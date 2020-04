Stop in Belgio, la nota della Jupiler Pro League: "L'assemblea slitta al 24 aprile"

Lo scorso 2 aprile, il Consiglio di Amministrazione della Jupiler Pro League consigliò lo stop definitivo del campionato. Una decisione dettata dalle critiche condizioni sanitarie e che non trovò il favore dell'UEFA, che poche ore dopo quel comunicato diramò una lettera intimando l'esclusione delle squadre della Jupiler Pro League dalle prossime competizioni europee.

Da quel momento in poi, in Belgio non ci sono state più comunicazioni in merito: la decisione doveva essere ratificata da un'Assemblea Generale della Pro League prevista per il 15 aprile. Adesso, però, la stessa Lega ha fatto sapere che l'Assemblea slitta al 24 aprile.