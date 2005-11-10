Super Lig, Trabzonspor super: 3-0 al Samsunspor, nonostante un tempo in dieci

Thomas Reis inizia benissimo la nuova avventura sulla panchina del Trabzonspor: in casa del Samsunspor i bordeaux-celesti giocano 40 minuti di grandissimo livello, chiudendo il primo tempo addirittura sul 3-0, che poi sarà anche il risultato finale. E' Muci a sbloccare la sfida al 27', mentre al 38' è Nwaiwu a siglare il 2-0. Tris firmato da Dju solo due minuti dopo. La squadra di Trebisonda gioca anche il secondo tempo in dieci, ma non vede mai messi in discussione i tre punti.

Venerdì 9 ottobre

Galatasaray – Kasımpaşa 3-1

Sabato 10 ottobre

Gençlerbirliği – Amed SK 2-2

Alanyaspor – Erzurumspor FK 0-0

Samsunspor – Trabzonspor 0-3

Sabato 10 ottobre

19:00 Çaykur Rizespor – Fenerbahçe

Domenica 11 ottobre

13:30 Konyaspor – İstanbul Başakşehir

16:00 Gaziantep FK – Çorum FK

19:00 Beşiktaş – Kocaelispor

Lunedì 12 ottobre

20:00 Eyüpspor – Göztepe