Super Lig, Trabzonspor super: 3-0 al Samsunspor, nonostante un tempo in dieci
Simone Lorini
Thomas Reis inizia benissimo la nuova avventura sulla panchina del Trabzonspor: in casa del Samsunspor i bordeaux-celesti giocano 40 minuti di grandissimo livello, chiudendo il primo tempo addirittura sul 3-0, che poi sarà anche il risultato finale. E' Muci a sbloccare la sfida al 27', mentre al 38' è Nwaiwu a siglare il 2-0. Tris firmato da Dju solo due minuti dopo. La squadra di Trebisonda gioca anche il secondo tempo in dieci, ma non vede mai messi in discussione i tre punti.
Venerdì 9 ottobre
Galatasaray – Kasımpaşa 3-1
Sabato 10 ottobre
Gençlerbirliği – Amed SK 2-2
Alanyaspor – Erzurumspor FK 0-0
Samsunspor – Trabzonspor 0-3
Sabato 10 ottobre
19:00 Çaykur Rizespor – Fenerbahçe
Domenica 11 ottobre
13:30 Konyaspor – İstanbul Başakşehir
16:00 Gaziantep FK – Çorum FK
19:00 Beşiktaş – Kocaelispor
Lunedì 12 ottobre
20:00 Eyüpspor – Göztepe