Sei sconfitte su 6 ma non retrocede: lo strano caso della Serbia, salvata dal regolamento
Michele Pavese
Si può non retrocedere perdendo tutte le partite? Un caso più unico che raro quello accaduto ieri in Nations League. La Serbia ha perso tutte e sei le partite del proprio girone in Lega A, eppure si è salvata, almeno per il momento. Un paradosso reso possibile dal nuovo sistema di promozioni e retrocessioni introdotto dalla UEFA, che offre ai migliori quarti classificati un'ultima possibilità attraverso gli spareggi.
Dopo le doppie sconfitte contro Grecia, Olanda e Germania tra settembre e novembre, la squadra di Veljko Paunovic ha chiuso il Gruppo A2 all'ultimo posto con zero punti. Nonostante ciò, il cammino nella massima serie della competizione non è ancora terminato.
Decisiva la differenza reti
Con il nuovo format, infatti, soltanto le due peggiori quarte classificate della Lega A retrocedono direttamente in Lega B. Le altre due disputano invece uno spareggio contro una seconda classificata della Lega B per mantenere la categoria. La Serbia è riuscita a evitare la retrocessione immediata grazie alla differenza reti: il bilancio di -8, frutto di quattro gol segnati e dodici subiti, è risultato migliore rispetto al -11 fatto registrare da Turchia e Repubblica Ceca, anch'esse ultime nei rispettivi gironi senza conquistare nemmeno un punto.
A marzo l'ultima occasione
La formazione balcanica si giocherà quindi la permanenza in Lega A negli spareggi in programma a marzo 2027, ai quali parteciperà anche il Galles.