Si può non retrocedere perdendo tutte le partite? Un caso più unico che raro quello accaduto ieri in Nations League. La Serbia ha perso tutte e sei le partite del proprio girone in Lega A, eppure si è salvata, almeno per il momento. Un paradosso reso possibile dal nuovo sistema di promozioni e retrocessioni introdotto dalla UEFA, che offre ai migliori quarti classificati un'ultima possibilità attraverso gli spareggi.

Dopo le doppie sconfitte contro Grecia, Olanda e Germania tra settembre e novembre, la squadra di Veljko Paunovic ha chiuso il Gruppo A2 all'ultimo posto con zero punti. Nonostante ciò, il cammino nella massima serie della competizione non è ancora terminato.

Decisiva la differenza reti

Con il nuovo format, infatti, soltanto le due peggiori quarte classificate della Lega A retrocedono direttamente in Lega B. Le altre due disputano invece uno spareggio contro una seconda classificata della Lega B per mantenere la categoria. La Serbia è riuscita a evitare la retrocessione immediata grazie alla differenza reti: il bilancio di -8, frutto di quattro gol segnati e dodici subiti, è risultato migliore rispetto al -11 fatto registrare da Turchia e Repubblica Ceca, anch'esse ultime nei rispettivi gironi senza conquistare nemmeno un punto.

A marzo l'ultima occasione

La formazione balcanica si giocherà quindi la permanenza in Lega A negli spareggi in programma a marzo 2027, ai quali parteciperà anche il Galles.