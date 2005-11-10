Juventus, guai dalla Turchia: il rientro di Yildiz slitta al 2027? E Celik si ferma di nuovo

La Juventus rischia di ritrovarsi con una doppia tegola al termine della sosta per le Nazionali. Le notizie che arrivano dalla Turchia non fanno sorridere infatti Luciano Spalletti, alle prese con un'infermeria che potrebbe continuare a condizionare i piani bianconeri. Da una parte c'è il recupero di Kenan Yildiz, più complicato del previsto e con il rischio concreto di uno slittamento al 2027. Dall'altra, il nuovo campanello d'allarme riguarda Zeki Celik, costretto a rinunciare alla sfida di questa sera contro la Francia proprio durante il riscaldamento.

Yildiz, il rientro a dicembre è in salita

Il ritorno del numero 10 bianconero per la partita contro il Monza del 14 dicembre appare un'ipotesi troppo ottimistica. Il fantasista turco aveva recentemente rassicurato i tifosi, dichiarando di voler tornare in campo a dicembre, ma il recupero procede più lentamente del previsto. Anche la successiva sfida contro la Roma resta in dubbio: non è escluso che la Vecchia Signora preferisca non correre rischi e rimandare tutto al nuovo anno.

Celik, nuovo stop con la Turchia

Il difensore ex Roma ha accusato una tensione al muscolo posteriore della coscia sinistra durante il riscaldamento di Francia-Turchia, venendo escluso dall'undici titolare. Si tratta della stessa zona del recente infortunio e a Torino cresce la preoccupazione per una possibile ricaduta. Al rientro in Italia saranno dunque necessari accertamenti per stabilire l'entità del problema.