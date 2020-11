Svizzera-Spagna, le formazioni ufficiali: Fabian Ruiz titolare, Morata in panchina

Alle 20.45 in campo anche la Spagna in casa della Svizzera. Luis Enrique ha deciso di puntare su Ferran Torres, Fabian Ruiz e Dani Olmo alle spalle dell'unica punta Oyarzabal, dunque Morata partirà dalla panchina. In porta Unai Simon e non De Gea. Nella Svizzera spazio a Embolo alle spalle di Seferovic.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SVIZZERA (4-4-1-1): Sommer; Fernandes, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Shaqiri, Xhaka, Freuler, Zuber; Embolo; Seferovic.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Reguillon, Pau Torres, Ramos, Serg Roberto; Busquets, Merino; Olmo, Fabian Ruiz, Ferrand Torres; Oyarzabal.