"Tic tac": misterioso post sui social di Pogba, l'ex Juventus torna a giocare in un club?

Svincolato dalla risoluzione del suo contratto con il Monaco il 19 agosto, Paul Pogba sembra aver ritrovato la forma. Due mesi dopo il suo addio al club del Principato, il centrocampista francese ha effettuato ieri un breve passaggio al centro d'allenamento della sua ex squadra. Giacca biancorossa sulle spalle, scarpini ai piedi e un bel sorriso sul volto, la Pioche ha lavorato su diversi lanci lunghi per un obiettivo. Una sequenza accompagnata dalla dicitura "tic-tac" e da una foto di Josep Pedrerol, conduttore star del programma spagnolo El Chiringuito, che ha fatto propria questa espressione per annunciare grandi notizie.

Cosa succede

Al momento attuale, regna il mistero sulle ragioni di questo video. Pogba, tuttavia, ha messo fine alla sua avventura al Monaco non appena è arrivato Filipe Luis in panchina, rammaricato per l'inconsistente tenuta atletica del giocatore. L'ex Juventus però ha tutte le intenzioni di portare avanti la sua carriera da calciatore, per questo sta proseguendo un lavoro personalizzato nelle strutture gentilmente fornite dal club monegasco.

Quanti stop

Nonostante tutta la sua esperienza, il 33enne non ha mai avuto una condizione fisica che gli permettesse di trovare continuità e durante tutta la stagione 2025-2026 la Pioche ha accumulato solamente guai fisici. Poi una presenza da titolare in 6 apparizioni e un tempo di gioco di soli 115 minuti in 12 mesi. Chissà se un'avventura in MLS o in Arabia Saudita potrebbe fare al caso suo.