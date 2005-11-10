Lo svincolato Pogba cerca una nuova occasione: l'ipotesi MLS si fa sempre più strada

Paul Pogba è ancora alla ricerca della sua prossima sfida. Dopo la risoluzione del contratto con il Monaco arrivata in estate, il centrocampista francese è attualmente svincolato e valuta le opzioni per provare a rilanciare una carriera frenata negli ultimi anni da infortuni e vicissitudini extra campo.

A 33 anni, il campione del mondo 2018 non ha ancora deciso il proprio futuro. La parentesi nel Principato si è rivelata complicata: dopo la riduzione della squalifica per doping, Pogba ha collezionato appena sei presenze con la maglia biancorossa, prima di interrompere anticipatamente un rapporto che sarebbe dovuto durare due stagioni. Il ritorno ai massimi livelli in Europa appare oggi una strada difficile e, secondo quanto riportato dal Daily Mail, la destinazione più concreta per il francese sarebbe la Major League Soccer. Il suo entourage avrebbe iniziato già ad agosto a sondare il terreno con diverse franchigie statunitensi, proponendo il profilo dell'ex Manchester United e Juventus.

Negli ultimi mesi il nome di Pogba è stato accostato a diversi club americani. Si è parlato di un possibile interesse del DC United, dell'Inter Miami di David Beckham, dove gioca Lionel Messi, e anche del New York City FC. Al momento, però, non risultano trattative avanzate o contatti ufficiali. Un approdo negli Stati Uniti potrebbe rappresentare per Pogba l'occasione di ritrovare continuità, minuti e serenità in un campionato meno pressante rispetto al calcio europeo. Resta invece meno probabile, almeno per ora, un trasferimento in Arabia Saudita.