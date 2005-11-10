Pogba cuore Man United, punge sul caso del City: "Spero si possano recuperare due trofei"

La Premier League attende di conoscere l'esito dell'appello del Manchester City, riconosciuto da una Commissione Indipendente di essere colpevole di 114 infrazioni al regolamento finanziario della Lega, truccate le informazioni finanziarie per un periodo compreso tra il 2009 e il 2018. A seguito della decisione della Lega, il club dell'Etihad potrebbe essere escluso dal campionato o persino perdere diversi titoli conquistati nel periodo qualora venisse applicata una penalizzazione di punti retroattiva. C'è un volto noto che ha commentato quanto accaduto negli ultimi giorni.

Guarda un po' chi c'è

Intervistato sull'argomento nei paddock del Gran Premio di Singapore nel weekend appena terminato, l'ex centrocampista della Juventus e del Manchester United Paul Pogba non ha perso il suo sorriso e ha scherzato riguardo lo scandalo del City: "Non ho nulla da dire ad essere onesto. Spero solo che questo non vada a condizionare la Premier League e che si possano recuperare due titoli", ha detto il 33enne. Il riferimento, logicamente, va alle sette stagioni trascorse da giocatore dei Red Devils e due titoli di Premier League sfilati dal City, ma che potrebbe perdere visti i fatti odierni.

La situazione oggi

In seguito al rumoroso annuncio delle 114 accuse pendenti sul Manchester City, il club ha comunicato di aver presentato ricorso contro la decisione resa da una Commissione Indipendente incaricata dalla Premier League. "Il club sostiene fermamente che tale parere presenti, sotto diversi aspetti, evidenti errori materiali, di diritto, di principio e di fatto, e che sia del tutto infondato", si sono difesi i citizens.