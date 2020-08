tmw Honved, Lanzafame verso la Turchia. Prove d'intesa con l'Adana Demirspor

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il futuro di Davide Lanzafame, classe ‘87, potrebbe essere un Turchia. L’attaccante dopo quattro anni in Ungheria dove ha vestito le maglie delle due grandi magiare – Honved e Ferencvaros – sarebbe infatti pronto a una nuova avventura all’estero. L’ex Juve è infatti in trattativa con l’Adana Demirspor, club che ha appena perso i play off promozione per accedere in massima serie. Una trattativa molto avanzata e che potrebbe chiudersi già nelle prossime ore.