Tottenham, in caso di retrocessione sarebbe rivoluzione: tutti i nomi che fanno gola in Europa

Un’ipotesi estrema, ma non più tabù. Secondo The Athletic, un’eventuale retrocessione del Tottenham in Championship innescherebbe una profonda ristrutturazione della rosa, con conseguenze immediate sul mercato. Il quadro delineato è quello di un club costretto a cedere molti dei suoi big e a ripensare gerarchie e prospettive.

In difesa, profili come Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Destiny Udogie, Micky van de Ven e Cristian Romero avrebbero richieste immediate dalla Premier League e dall’Europa, così come Kevin Danso e Djed Spence. A centrocampo, sarebbe difficile trattenere Conor Gallagher e Rodrigo Bentancur, poco inclini ad accettare un campionato di seconda fascia. Discorso simile in attacco: giocatori nel pieno della maturità come Dominic Solanke, Mohammed Kudus, James Maddison, Dejan Kulusevski, Xavi Simons e Richarlison difficilmente resterebbero in Championship.

Di contro, la retrocessione potrebbe diventare un acceleratore per i giovani: Wilson Odobert, Mikey Moore, Archie Gray, Pape Matar Sarr, Lucas Bergvall, il portiere Antonín Kinský e il talento del vivaio Luka Vušković avrebbero spazio e responsabilità. In uno scenario del genere, il Tottenham cambierebbe volto: meno stelle, più prospettiva. Ma il prezzo da pagare sarebbe altissimo.