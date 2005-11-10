Ufficiale Tottenham scatenato sul mercato, dal West Ham arriva Mateus Fernandes

Colpo a centrocampo per il Tottenham, che in attesa di Sandro Tonali ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dal West Ham di Mateus Fernandes, centrocampista portoghese classe 2004.

Mateus ha dichiarato:

"Sono molto emozionato per questo nuovo passo della mia carriera. Il Tottenham è un club enorme e l'allenatore è stato uno dei motivi principali per cui ho deciso di venire qui.

Quando abbiamo parlato è stato qualcosa di davvero speciale. Vediamo il calcio allo stesso modo: scendere in campo come una squadra forte, con grinta ed energia, cercando di vincere ogni partita. Non vedo l'ora di iniziare, conoscere i tifosi, conoscere tutti e dare tutto per questo club."

Il direttore sportivo Johan Lange ha dichiarato:

"Sono felice di dare il benvenuto a Mateus nel club.

È un giocatore dotato di straordinarie qualità tecniche, intelligenza e maturità e, nonostante la giovane età, ha già dimostrato di sapersi esprimere con continuità in contesti impegnativi e ad alta pressione. Crediamo che questo sia il posto giusto per consentirgli di compiere il prossimo passo della sua carriera, lavorando con il nostro eccellente staff tecnico e insieme a un gruppo di giocatori ambizioso e di grande talento.

So che i nostri tifosi apprezzeranno vederlo giocare, perché possiede il talento, la mentalità e l'etica del lavoro per diventare un giocatore molto importante sia per il presente sia per il futuro del Tottenham Hotspur."

L'allenatore Roberto De Zerbi ha dichiarato:

"Ammiro Mateus da molto tempo perché unisce qualità con il pallone a intensità e intelligenza, caratteristiche fondamentali per il modo in cui vogliamo giocare.

Nonostante la sua età, ha già maturato una buona esperienza in Premier League e ha dimostrato qualità e continuità a questo livello. Mateus è a suo agio sotto pressione, sa far progredire il pallone, lavora duramente per la squadra e ha il coraggio di fare la differenza nei momenti difficili. Credo che questo sia l'ambiente ideale per continuare il suo percorso di crescita e sono entusiasta di iniziare a lavorare con lui."

Considerato uno dei giovani più promettenti d'Europa, Mateus ha maturato una preziosa esperienza in Premier League nelle ultime due stagioni, dopo essersi messo in luce prima con il Southampton e poi con il West Ham nella scorsa annata.

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile dello Sporting CP, vi è approdato nel 2016 dal club locale dell'Olhanense, scalando tutte le categorie del vivaio del club di Lisbona nel corso degli otto anni successivi.

Dopo aver giocato con regolarità nella squadra B dello Sporting, in terza divisione, a soli 17 anni nella stagione 2021/22, l'annata successiva ha esordito con la prima squadra in Primeira Liga nell'ottobre 2022. Quattro giorni più tardi è entrato dalla panchina al Tottenham Hotspur Stadium per disputare la sua prima partita in UEFA Champions League, nel pareggio per 1-1 della fase a gironi.

Ha chiuso quella stagione con sette presenze complessive in prima squadra, compresa una gara della fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League contro il Midtjylland. Nel 2023/24 è stato ceduto in prestito all'Estoril, nella massima serie portoghese, collezionando 28 presenze in campionato e contribuendo al raggiungimento della prima finale di coppa del club dopo 80 anni.

Lasciato lo Sporting all'età di 20 anni per trasferirsi al Southampton, nella stagione 2024/25 ha chiuso tra i primi dieci giocatori della Premier League per duelli vinti (208) nelle sue 36 presenze, realizzando inoltre sei partecipazioni a gol (due reti e quattro assist), compreso un gol nei minuti di recupero nella sconfitta per 3-1 subita a N17.

Punto di riferimento del centrocampo nel suo primo anno in Inghilterra, si è distinto al punto da essere eletto Giocatore della Stagione del Southampton, prima di trasferirsi al West Ham alla fine di agosto 2025.

Mateus ha debuttato con gli Hammers due giorni dopo la firma del contratto ed è stato sempre presente in Premier League da quel momento in poi, aggiungendo altre 36 presenze al suo bottino.

Grazie alla sua intensa fase difensiva e alla capacità di portare palla, il centrocampista si è messo in evidenza chiudendo la stagione al quinto posto a pari merito nella classifica dei tackle riusciti (103), contribuendo inoltre con tre gol e quattro assist. Ha anche vinto il premio di Gol della Stagione del West Ham grazie a uno splendido tiro dalla distanza realizzato nella vittoria casalinga contro il Sunderland a gennaio.

Dopo aver rappresentato il Portogallo in tutte le selezioni giovanili dall'Under 18 all'Under 21, le sue ottime prestazioni a livello di club gli sono valse la prima convocazione nella nazionale maggiore nel marzo 2026. Ha collezionato finora una presenza, entrando nei minuti finali della vittoria per 2-0 contro gli Stati Uniti il 1° aprile.

Benvenuto, Mateus!"