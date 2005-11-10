Il Troyes annuncia il trasferimento del suo giovane talento al Manchester City
Un giovane talento del Troyes fa il salto al Manchester City. Si tratta di Mathys Detourbet, ala sinistra di 19 anni. Lo annuncia il club francese con un comunicato ufficiale:
"Mathys Detourbet continua il suo cammino verso il Manchester City. Un forte simbolo del lavoro di formazione del club, e un'immensa fierezza per tutta la famiglia".
𝐔𝐧 𝐞𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐧𝐯𝐨𝐥 💙— ESTAC Troyes (@estac_officiel) June 27, 2026
Après avoir fait toutes ses classes à l’ESTAC, 𝗠𝗮𝘁𝗵𝘆𝘀 𝗗𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿𝗯𝗲𝘁 poursuit son chemin vers Manchester City.
Un symbole fort du travail de formation du club, et une immense fierté pour toute la… pic.twitter.com/YXvoF633Ad
Ricordiamo che l'ESTAC è un club appartenente al City Football Group. Nell'ultimo campionato, Detourbet ha giocato 37 partite fra Ligue 2 e Coupe de France, segnando 4 reti.