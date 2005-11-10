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Troyes, dai Mondiali il portiere per la Ligue 1: arriva il titolare dell'Australia

Troyes, dai Mondiali il portiere per la Ligue 1: arriva il titolare dell'Australia TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 14:26Calcio estero
Il Troyes rinforza la porta con Patrick Beach. Il portiere australiano, protagonista ai Mondiali 2026, firma un contratto fino al 2031.

Il Troyes si rinforzo in vista del ritorno in Ligue 1: il club francese ha ufficializzato l'arrivo di Patrick Beach. Il portiere australiano, classe 2004, lascia il Melbourne City FC e ha firmato un contratto che lo legherà al club francese fino al giugno 2031. Reduce da un Mondiale 2026 da protagonista con la maglia dei Socceroos, Beach è considerato uno dei giovani estremi difensori più interessanti del panorama australiano.

Dal Melbourne City alla Ligue 1

Cresciuto calcisticamente in Australia, Patrick Beach si è imposto progressivamente come uno dei migliori portieri del campionato nazionale, guadagnandosi anche la chiamata della nazionale maggiore. Nel corso dell'ultima Coppa del Mondo è stato il titolare dell'Australia, mettendosi in evidenza con una serie di prestazioni convincenti che hanno attirato l'interesse di diversi club europei, fino alla scelta del Troyes.

Il Troyes punta sul talento australiano

Nel comunicato ufficiale, il club francese ha evidenziato le principali qualità del nuovo acquisto: sicurezza tra i pali, tranquillità nella gestione del pallone e ottime capacità di impostazione dal basso. Caratteristiche che hanno convinto il Troyes a investire sul 22enne, chiamato ora a confermarsi anche in Ligue 1 e a diventare uno dei punti di riferimento del nuovo progetto tecnico della società.

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