ufficiale Al Hilal, colpo Mitrovic. Al Fulham oltre 50 milioni di euro

Un nuovo protagonista del calcio europeo dice sì ai milioni della Saudi Pro League. L'Al Hilal ha infatti ufficializzato l'arrivo di Aleksandar Mitrovic, centravanti serbo classe '94 che si trasferisce in Arabia Saudita dal Fulham. Nella scorsa stagione in Premier League, 14 gol in 23 presenze per il giocatore.

Al Fulham quasi 54 milioni di euro. Mitravic ha firmato con l'Al Hilal un contratto fino al 2026, guadagnerà circa 25 milioni di euro a stagione. Quai 54 andranno invece nelle casse del club inglese.