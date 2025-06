Milan, per l'attacco prende quota il nome di Mitrovic: è all'Al-Hilal con Simone Inzaghi

Con Tammy Abraham che non verrà riscattato, Luka Jovic che non vedrà attivarsi l'opzione di rinnovo e Francesco Camarda che verrà ceduto in prestito per fare esperienza in una piazza con meno pressioni e pretese, il Milan dovrà forzatamente trovare un'altra punta oltre al solo Santiago Gimenez.

A tal proposito, scrive il Corriere dello Sport, si sta facendo strada tra le opzioni di Igli Tare il nome di Aleksandar Mitrovic, numero 9 dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi e della nazionale serba. Dopo due anni in Arabia Saudita, il giocatore ha voglia di tornare in Europa con i rossoneri che tengono monitorata la situazione. Il suo valore di mercato si aggira sui 20 milioni di euro, anche se il vero problema è l'ingaggio: attualmente a quota 25 milioni di euro l'anno. Mitrovic sa perfettamente di non poter confermare tali cifre, ma il club di Via Aldo Rossi per convincerlo dovrà garantirli almeno un contratto da 5 milioni.

Mitrovic (30) è approdato all'Al-Hilal nel gennaio 2024 collezionando finora 79 presenze e 68 gol. In precedenza per lui esperienze in Premier League con Newcastle, prima, e Fulham, dopo, oltre a quelle con Anderlecht, Partizan Belgrado e Teleoptik.