Ramón Rodriguez Verdejo 'Monchi' è il nuovo presidente delle operazioni calcistiche, una sorta di direttore sportive, dell'Aston Villa. A comunicarlo è il club di Birmingham sul proprio sito ufficiale: "Monchi arriva dal Sevilla FC, dove era direttore del calcio. Nel suo nuovo ruolo, Monchi riferirà a Nassef Sawiris e Wes Edens e avrà la responsabilità di tutte le questioni calcistiche del Gruppo, lavorando a stretto contatto con Unai Emery alla guida del club".

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Ramón Rodriguez Verdejo ‘MONCHI’ as the Club’s new President of Football Operations.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 16, 2023