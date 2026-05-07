Monchi-Espanyol, accordo vicino ma prima la salvezza: sabato scontro diretto col Siviglia

L’Espanyol prepara una rivoluzione per provare a ripartire dopo mesi complicatissimi. La squadra catalana, reduce da oltre quattro mesi senza vittorie e ancora invischiata nella lotta salvezza, starebbe pensando a un cambio profondo nell’area sportiva. E il nome scelto per guidare la nuova fase sarebbe uno dei dirigenti più influenti del calcio spagnolo: Ramón Rodríguez Verdejo, meglio conosciuto come Monchi.

Secondo quanto riportato dalla stampa iberica, l'ex dirigente di Roma, Siviglia e Aston Villa avrebbe già dato un primo assenso al progetto del club blanquiazul e sarebbe stato convinto dall’idea della nuova proprietà di costruire un Espanyol più ambizioso e strutturato. Un segnale forte, soprattutto considerando il peso che Monchi ha avuto negli ultimi vent’anni nel calcio europeo, tra intuizioni di mercato e costruzione di squadre vincenti.

Il dirigente andaluso era già stato avvistato nel palco dell’RCDE Stadium durante la sfida contro il Real Madrid, ospite del presidente Alan Pace. Un’apparizione che aveva immediatamente acceso le indiscrezioni. L’operazione, però, sarebbe legata a una condizione fondamentale: la permanenza dell’Espanyol nella Liga. Solo in caso di salvezza il progetto potrebbe davvero prendere forma. Monchi avrebbe inoltre chiesto di poter mantenere parallelamente il proprio ruolo di presidente del San Fernando e vorrebbe inserire nel nuovo organigramma anche Fernando Navarro come collaboratore diretto. Un altro dettaglio significativo riguarda l’assenza di clausole rescissorie nel possibile accordo, scelta che alimenta inevitabilmente le voci su un futuro ritorno al Siviglia, club con cui ha scritto pagine storiche.

E il destino, tra l'altro, sembra aver costruito uno scenario perfetto: sabato, proprio contro il Siviglia al Sánchez-Pizjuán, l’Espanyol si gioca una fetta enorme della salvezza. Una sfida drammatica per entrambe, ma che potrebbe anche decidere il futuro di Monchi.