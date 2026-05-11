Ufficiale L'Espanyol piazza il colpo prima della fine della stagione: Monchi è il nuovo DG

Colpo di spessore per l’Espanyol, che ha ufficializzato l’arrivo di Monchi come nuovo direttore generale sportivo del club. Una scelta che rappresenta un segnale forte da parte della società catalana, ancora impegnata nella lotta salvezza ma già proiettata verso la costruzione del futuro.

Il dirigente andaluso, uno dei nomi più rispettati del calcio europeo per quanto riguarda la gestione sportiva, avrà il compito di guidare tutta l’area tecnica dell’Espanyol. Il club, nel comunicato ufficiale, ha sottolineato come "l’arrivo di Monchi rafforzi la struttura sportiva con uno dei dirigenti più prestigiosi e riconosciuti del panorama europeo". Le attuali aree sportive manterranno la propria struttura operativa, ma saranno ora coordinate dalla nuova direzione generale guidata proprio dall’ex dirigente del Siviglia, annunciato - casualmente - all'indomani della sconfitta nello scontro diretto in campionato contro gli andalusi. Monchi risponderà direttamente a Mao Ye Wu, CEO dell’Espanyol, e ad Alan Pace, presidente del club e figura centrale del gruppo investitore Velocity Sports Partners/ALK Capital.

La scelta dell’Espanyol punta chiaramente ad affidarsi a un uomo di esperienza internazionale e di comprovata capacità nella costruzione di progetti competitivi. Il curriculum di Monchi parla da solo: storico artefice dell’epoca d’oro del Siviglia, ha contribuito alla conquista di 11 trofei tra il 2006 e il 2023, tra cui sette Europa League, due Coppe del Re e una Supercoppa UEFA. Dopo le esperienze con Roma e Aston Villa, Monchi riparte dunque dalla Catalogna con una missione delicata: ricostruire un Espanyol reduce da stagioni complicate e riportarlo stabilmente a livelli più ambiziosi. Nel frattempo, il club resta concentrato anche sul campo. La salvezza è ancora tutta da conquistare e le prossime sfide contro Athletic Club, Osasuna e Real Sociedad saranno decisive per evitare una clamorosa retrocessione.