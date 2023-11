ufficiale Botafogo in crisi, Textor cambia ancora: quinto allenatore, arriva Tiago Nunes

Dopo aver sprecato un vantaggio di 12 punti in classifica, il Botafogo è stato superato dal Palmeiras in vetta al campionato brasiliano. Una crisi senza fine per una squadra che non vince da sei partite (2 soli punti conquistati) e che ora cambia di nuovo allenatore a quatto giornate dalla fine.

Si tratta del quarto ribaltone stagionale: Lúcio Flávio, che aveva sostituito Bruno Lage all'inizio di ottobre, lascia il posto a Tiago Nunes, ex tecnico dello Sporting Cristal in Perù. Dopo gli addii di Luís Castro (trasferitosi all'Al-Nassr a luglio) e Claudio Caçapa, arriva dunque il quinto allenatore, nella speranza di chiudere al meglio una stagione travagliata.