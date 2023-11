UFFICIALE: Crystal Palace, blindato fino al 2027 il nazionale inglese Sam Johnstone

Sam Johnstone, portiere nel giro della nazionale inglese di Gareth Southgate, ha sottoscritto il rinnovo del contratto col Crystal Palace. Attraverso una nota apparsa sui canali ufficiali, il club londinese ha reso noto che il portiere classe '93 ha siglato un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2027. Trent'anni, Johnstone veste la maglia del Palace dall'estate 2022.

