Ufficiale Sassuolo, risolto in anticipo il prestito di Moldovan: tornerà all'Atletico Madrid

Addio anticipato per Horatiu Moldovan, portiere classe 1998 protagonista di una stagione molto positiva al Sassuolo, dove era in prestito dall’Atletico Madrid. Il calciatore non è stato però confermato nella rosa che l’anno prossimo giocherà in Serie A, come si apprende dallo stesso sito ufficiale del club neroverde:

“Il Sassuolo Calcio comunica di aver risolto, consensualmente con l’Atletico Madrid, il trasferimento temporaneo del calciatore Horatiu Moldovan. Il portiere torna, in data odierna, al club spagnolo”, si legge.

Il calciatore potrebbe a questo punto unirsi alla squadra spagnola che giocherà il Mondiale per Club tra pochi giorni. Sono in corso trattative tra gli spagnoli e altre società per trattenere i vari Juan Musso e Clement Lenglet. Sarebbero già arrivati gli accordi con l'Atalanta per l'estremo difensore argentino e con il Barcellona anche per il difensore centrale. Intanto, ora torna Moldovan

“Uno splendido anno a difesa della nostra porta, a difesa dei nostri colori. Grazie, Horatiu!”, lo saluta così il Sassuolo.