Roma, Shomurodov: "Grazie a Ranieri sono rinato, ora sono pronto per Gasperini"

L'Uzbekistan di Eldor Shomurodov ha raggiunto la storica qualificazione ai prossimi Mondiali. L'attaccante giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazoini ai media locali, riprese poi da Il Corriere dello Sport: "Dzeko stava per andare via quando sono arrivato alla Roma - ha ricordato -. Ero l'unico attaccante in quel momento, pensavo che avrei giocato titolare nel corso della stagione, ma poi alcuni giornali avevano lanciato la notizia dell'arrivo di Abraham e che l'inglese avrebbe giocato titolare.

Non volevo crederci perché ero stato appena acquistato e mi sentivo bene atleticamente - ha aggiunto -. Pensai di essere stato trattato ingiustamente, arrivando al punto di sentirmi depresso. Alla Roma invece di credere in me stesso ho iniziato a dare la colpa a chi mi stava intorno. Di conseguenza, ho smesso di lottare e questo ha portato al declino. Ora mi sento un giocatore diverso, rinato grazie a mister Ranieri"

Su Gasperini: "Tutti sanno che Gasp ha preso l'Atalanta da zero e l'ha portata in Champions League. Sono convinto che otterrà buoni risultati anche alla Roma. In ogni caso sono pronto, credo che il mio stile di gioco soddisfi i requisiti del nuovo tecnico", ha concluso il calicatore.