Ufficiale Il Wolverhampton ha un nuovo portiere. Dal Crystal Palace ecco Sam Johnstone

vedi letture

Il Wolverhampton ha annunciato di aver ingaggiato il portiere Sam Johnstone dal Crystal Palace. Il trentunenne, che ha firmato un contratto quadriennale, ha collezionato più di 350 presenze da professionista ed è stato sempre convocato da Gareth Southgate negli ultimi anni.

Ecco il comunicato: "Cresciuto nel Manchester United, nei suoi primi anni ha maturato esperienza con diversi prestiti tra League One e Championship, oltre a due periodi trascorsi nell'Aston Villa tra il 2016 e il 2018.

Johnstone è diventato per la prima volta un titolare fisso nel West Bromwich Albion, conquistando la promozione in Premier League. Fu mentre era agli Hawthorns che il portiere ottenne la sua prima presenza nella nazionale maggiore inglese. In precedenza aveva vinto gli Europei Under 17 nel 2010, poi ha fatto parte della squadra maggiore dei Three Lions che raggiunse la finale degli Europei 2020 a Wembley.

Johnstone ha trascorso le ultime due stagioni al Selhurst Park e l'anno scorso è stato protagonista con le Eagles nonostante gli infortuni al polpaccio e al gomito, che lo hanno tenuto fuori per molto tempo e gli hanno negato un posto a Euro 2024".