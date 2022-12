Dopo l'avventura al Mondiale con il suo Canada, Alistair Johnston compie un nuovo passo e si prepara ad affrontare il calcio europeo. Il difensore classe '98, che piaceva anche al Bologna, è ufficialmente un nuovo acquisto del Celtic Glasgow, che lo ha prelevato dal Montreal. Il difensore ha firmato un contratto di cinque anni e si prepara dunque alla prima avventura nel vecchio continente.

🆕✍️ #JohnstonAnnounced!

We are delighted to announce the signing of Canadian International defender Alistair Johnston on a 5-year deal, subject to international clearance.

Welcome to #CelticFC, Alistair! 🍀🇨🇦

