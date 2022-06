ufficiale Il Brighton non lascia andare Welbeck. Confermato per un'altra stagione

Danny Welbeck resterà al Brighton. Lo ha confermato Graham Potter che ha spiegato come l'attaccante, ex Arsenal, non si muoverà dai Seagulls. Il dt David Weir ha commentato, parlando anche del rinnovo fino al 2024 di Pascal Gross che "siamo orgogliosi che due giocatori così importanti e determinanti resteranno qui anche per la prossima stagione".