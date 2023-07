ufficiale Il Girona si rinforza sulla trequarti. Acquistato Ivan Martin dal Villarreal

Non solo cessioni per il Girona, che recentemente ha salutato Oriol Romeu (passato al Barcellona). Il club biancorosso ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Ivan Martin dal Villarreal. Contratto fino al 2026 per il trequartista classe '99, il cui cartellino è costato 2 milioni di euro.

Per Ivan Martin si tratta di un ritorno al Girona. Il calciatore nato a Bilbao era infatti già stato nel club catalano dal gennaio 2022 fino al termine della scorsa stagione, collezionando 3 gol e 5 assist in 45 partite. Per lui ora il passaggio alla squadra allenata da Míchel è definitivo: un arrivo che naturalmente è stato annunciato dal Girona sui propri canali social.