Ufficiale Ivan Martin rinnova il matrimonio con il Girona: ufficiale il nuovo accordo fino al 2028

Se ne parlava da qualche giorno in Spagna e adesso è arrivata la conferma. Il centrocampista del Girona, Ivan Martin, ha prolungato il suo contratto con il club per due stagioni, fino al 30 giugno 2028. L'accordo con il giocatore è stato annunciato mercoledì. A 25 anni, Martín è stato una pedina fondamentale nei successi della squadra allenata da Míchel la scorsa stagione, in cui ha disputato 40 partite, 35 delle quali da titolare, realizzando 5 gol e fornendo 4 assist.

Il comunicato ufficiale

"Il Girona FC è lieto di annunciare il prolungamento del contratto del giocatore Ivan Martín, che ha rinnovato il suo impegno con il club per altre due stagioni, fino a giugno 2028. Questo rinnovo riflette la fiducia del club nel talento e nella dedizione di Ivan Martín, un giocatore che ha mostrato grandi progressi e coinvolgimento dal suo arrivo.

Ivan Martín, 25 anni, è un giocatore chiave nello schema tattico di Míchel Sánchez, che si distingue per la sua versatilità in attacco e la sua visione di gioco. Il versatile centrocampista di Bilbao ha giocato 12 partite in questa stagione e ha segnato un gol. In totale, ha giocato 97 partite con i biancoverdi, con 9 gol e 9 assist, giocando un ruolo di primo piano nella promozione in Prima Divisione nel 2022 e nella storica qualificazione alla Champions League.

Formatosi nelle categorie inferiori del Villarreal, ha giocato nel Mirandés e nel Deportivo Alavés, prima di approdare al Girona FC nel 2022, dove si è affermato come uno dei giocatori di maggior spicco nel ruolo di centrocampista d'attacco.

Ivan Martín è noto per la sua abilità con il pallone, l'eccellente controllo negli spazi stretti e la grande capacità di distribuzione, che gli permette di creare occasioni da gol per i suoi compagni. Inoltre, il suo dominio nelle transizioni difesa-attacco e la sua velocità quando è smarcato lo rendono un giocatore imprevedibile e dinamico in campo".