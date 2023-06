Dopo sei stagioni si chiude l'avventura di Omar El Kaddouri al Paok Salonicco. Il centrocampista classe '90 non continuerà la sua avventura nel club bianconero come viene comunicato dai profili ufficiali della società greca che lo saluta con l'appellativo di El Maestro. Per l'ex di Napoli, Torino, Brescia ed Empoli, l'avventura con il PAOK si chiude con 177 presenze condite da 10 reti e 13 assist, tre Coppa di Grecia e un Campionato in bacheca.

Thank you for everything @OEKaddouri #ElMaestro #ElKaddouri

You will always be one of us! #PAOKFamily 🖤🤍 pic.twitter.com/dnYIYuu9Qf

— PAOK FC (@PAOK_FC) June 2, 2023